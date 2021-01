TORINO – Cominciamo ad arrivare delle importantissime voci di mercato, che vedono coinvolta pienamente la Juventus. Il club bianconero, in queste settimane, è a caccia di un rinforzo in attacco, vista l’emergenza dovuta all’assenza di Paulo Dybala per infortunio. A disposizione di Andrea Pirlo, infatti, al momento ci sono solamente Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, che comunque stanno dando una grande mano. Lo spagnolo e il portoghese risultano sempre decisivi e potrebbero fare reparto da soli tranquillamente. Sono stati loro i gol che hanno regalato alla Vecchia Signora la vittoria nella Supercoppa Italiana contro il Napoli. Tuttavia, in questo periodo sono costretti agli straordinari e un aiuto lì davanti potrebbe giovare loro.

Per questo, il Chief Football Officer Fabio Paratici è al lavoro costantemente, alla ricerca del profilo giusto per l’attacco bianconero. Molti nomi hanno circolato dalle parti della Continassa in queste settimane e quello più caldo, al momento, sembra quello di Gianluca Scamacca. In settimana, infatti, ci sarà un altro incontro con la dirigenza del Sassuolo per provare a portarlo a Torino. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata la notizia di un possibile ritorno di fiamma sul mercato per la Juventus.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri avrebbero messo di nuovo gli occhi su Edin Dzeko, centravanti bosniaco della Roma. La scorsa estate, il calciatore sembrava vicinissimo all’approdo in bianconero, ma l’affare è saltato all’ultimo. Adesso, però, il numero 9 è di nuovo in rotta con i giallorossi, in particolare con l’allenatore Paulo Fonseca, che lo ha escluso dai convocati per la sfida di ieri contro lo Spezia. A questo punto, la Juve potrebbe puntare di nuovo su di lui per un rinforzo di qualità e di esperienza nel reparto offensivo. Occhio all’Inter però: anche i nerazzurri, infatti, hanno un debole per Dzeko da tempo e potrebbero dare del filo da torcere alla Vecchia Signora. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<