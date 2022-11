Juve, Pedullà conferma tutto: “Cherubini ha già deciso” | Mercato

La delicata situazione societaria della Juventus rischia di mettere i bastoni fra le ruote ai progetti di mercato che la dirigenza aveva messo in cantiere per gennaio. Fondamentalmente non si riusciranno a compiere grandi operazioni in entrata a meno di equivalenti operazioni in uscita o di aumenti di capitale (al momento non previdibili). Nonostante questo, fioccano le indiscrezioni di calciomercato sulla Juve e allora ve ne riportiamo subito una. L'agente Gabriele La Manna ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it dell'interesse bianconero per Gakpo, uno dei protagonisti del Mondiale in Qatar: "Gakpo è fra i profili più interessanti sui quali puntare. Può spaziare su tutto il fronte offensivo. Si è parlato di un interesse della Juve per lui, ma forse c'è qualcosa di più di un semplice interesse. Per gennaio è difficile, visto che il Psv la valuta tra i 50 e i 60 milioni, magari in estate ci si potrà provare. Anche se le prestazioni al Mondiale potrebbero far lievitare il suo cartellino". Sicuramente un gioiello classe '99 sul quale i grandi club presto investiranno. Vedremo se sarà la Juventus ad accaparrarselo. Ma per quanto concerne il reparto avanzato della Vecchia Signora arrivano aggiornamenti molto interessanti da parte di Alfredo Pedullà<<<