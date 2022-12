Mercato, nuovo scambio che tenta la Juventus: “Quasi convinta”

Il Mondiale in Qatar riconsegnerà alla Juventus un Adrien Rabiot che si è confermato in uno stato di grazia incredibile. E' probabilmente il momento migliore del francese da quando è a Torino. Peccato che il suo contratto con la Vecchia Signora sia in scadenza il prossimo giugno e che le possibilità che rinnovi con il club bianconero sono piuttosto esigue. Troppi gli oltre 10 milioni di ingaggio richiesti dalla mamma-agente del centrocampista transalpino. Per quanto Rabiot sia importante nello scacchiere tattico di Allegri, un suo sacrificio già a gennaio non sembra più così utopico. Tra l'altro in Spagna proprio in queste ore stanno parlando di uno scambio che potrebbe convincere la Juve a rinunciare al proprio numero 25<<<