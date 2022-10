Calciomercato Juventus / Nuovo gioiello nel mirino, Maldini è avvertito

Che riesca o meno a riprendersi dal periodo nero, la Juventus avrà bisogno di una bella ristrutturazione della propria rosa. Ci sono certamente calciatori validi in squadra, ma l'ultimo mercato non ha di certo risolto tutti i problemi della compagine allenata da Allegri. Forse qualche scelta diversa poteva essere fatta, non solo nell'ultima sessione, ma è inutile piangere sul latte versato.

Nessun acquisto di getto o d'istinto. Certo le occasioni a parametro zero saranno considerate, ma uno dei diktat principali del nuovo corso bianconero sarà quello di puntare sui giovani. Intendiamoci, non promesse (al momento non mantenute) alla Kaio Jorge. Giocatori under 25 che hanno già dimostrato di poter ambire a palcoscenici ambiziosi. In tal senso proprio in queste ore sarebbe spuntato un nome totalmente nuovo della nostra Serie A<<<