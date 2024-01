Mercato Juventus | Notizia clamorosa: “I tifosi tremano! Offerta per…”

La Juventus deve stare attenta

È stato un inizio di stagione tra alti e bassi per Dusan Vlahovic, che ha alternato buone prestazioni a qualche problema fisico di troppo. L'attaccante serbo non è riuscito a esprimere al massimo le sue qualità ma è comunque finito nel mirino del PSG. La squadra francese sta infatti cominciando a guardarsi attorno alla ricerca di un possibile sostituto di Kylian Mbappe. Il contratto della superstar parigina è infatti in scadenza e i discorsi per il rinnovo vanno a rilento. In quest'ottica l'allenatore del PSG Luis Enrique vede Vlahovic come un'ottima alternativa, un giocatore giovane e di prospettiva che potrebbe sostituire al meglio al francese. Per il momento nessuna offerta ufficiale ma all'ombra della Torre Eiffel seguono il bomber serbo con estrema attenzione. Anche contro la Salernitana, Dusan, ha dimostrato tutto il suo peso. La Juventus dovrà pensarci due volte prima di darlo via. Detto ciò, parlando di Juventus, attenzione: per il 2024, Elkann potrebbe costruire una formazione pazzesca <<<