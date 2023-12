Mercato Juve | Elkann vuole una formazione fortissima per il 2024: eccola!

La Juventus sta affrontando con decisione la necessità di un cambiamento radicale in vista della prossima stagione. La dirigenza, guidata da Elkann, è consapevole che l'ultima finestra di mercato è stata poco fruttuosa e dopo aver messo a posto i conti, l'attenzione sarà finalmente rivolta agli acquisti. Le ultime notizie di calciomercato Juventino suggeriscono la possibilità di costruire una formazione da sogno per il prossimo anno. Senza indugiare, procederemo a esaminare ruolo per ruolo, partendo dal portiere: iniziamo<<<