Mercato, Sportitalia dà la notizia: la Juve ha già bloccato Milik!

Mercato Juve, riecco Milik: Paratici lo ha già bloccato?

TORINO – Non è certo un segreto che il primo obiettivo della Juventus in questo calciomercato di gennaio sia una prima punta. Un centravanti di peso che possa alternarsi con Morata al centro dell’attacco bianconero. Insomma, la famosa quarta punta che tanto manca a Pirlo e che già l’estate scorsa era nei pensieri della dirigenza bianconera. Paratici infatti aveva concretamente tentato di riportare a Torino anche Moise Kean oltre che Morata. Operazione non riuscita, con il classe 2000 che alla fine si è accasato al PSG. Ma senza dubbio la Juve sta cercando ancora quel puntello necessario per completare il suo reparto offensivo.

Se non è un mistero che la Vecchia Signora sia alla caccia di una punta, non è una novità neanche il fatto che tra i preferiti di Paratici per l’attacco ci sia Arek Milik. Il polacco è da mesi un separato in casa a Napoli, con De Laurentiis che vorrebbe cederlo subito per non perderlo a zero la prossima estate. Milik però sembra tergiversare ancora. Come vi abbiamo raccontato già la scorsa estate, per il giocatore classe ’94 la Juve rappresenta la priorità assoluta. E pure per i bianconeri lui sarebbe il centravanti perfetto, sia per caratteristiche che per età. Tanti infatti hanno ipotizzato un possibile nuovo affondo da parte della Juventus in questo mercato, ma Sportitalia in queste ore ha sfornato nuove ed interessantissime indiscrezioni.

Milik infatti avrebbe addirittura una promessa da parte di Paratici in vista del prossimo anno. Una sorta di accordo di massima tra il polacco e la Vecchia Signora. Per questo l'attaccante azzurro starebbe ancora rifiutando qualsiasi altra destinazione, in attesa appunto di trasferirsi a Torino a parametro zero la prossima estate. Inoltre, secondo il Corriere dello Sport, Paratici incontrerà l'agente di Milik la prossima settimana proprio per parlare del passaggio del giocatore alla Juve a giugno. Registriamo quindi questa novità secondo cui la Juve avrebbe già bloccato Milik per il prossimo anno, in attesa di ulteriori conferme. Come accennato in apertura però, a Pirlo una punta serve già da subito. Ecco perché sul taccuino di Paratici sono finiti anche tantissimi altri nomi importanti per l'attacco.