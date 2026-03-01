Mercato Juve, un ex Real Madrid alla corte di Spalletti?

Al centrocampo della Juve serve un giocatore di qualità, quantità ed esperienza. La società sonda un profilo a parametro zero

Casemiro si prepara a vivere gli ultimi mesi con il Manchester United. Il centrocampista brasiliano andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e, salvo sorprese, non rinnoverà con il club inglese. Una situazione che lo renderà uno dei parametri zero più appetibili del prossimo calciomercato estivo.

La Juve monitora attentamente la situazione. I bianconeri vogliono inserire esperienza e solidità in mediana dopo una stagione caratterizzata da discontinuità e difficoltà nelle competizioni europee. L’ipotesi sul tavolo sarebbe un contratto di due anni con uno stipendio che non superi i 6 milioni di euro, tetto salariale imposto dalla società.