Mercato Juve / Colpo a sorpresa, Paganini spiazza tutti: “Da quello che so…”

Si prospetta un finale di mercato molto elettrizzante per la Juve , che vuole mettere a segno altri acquisti importanti da qui alla fine di questa sessione estiva. E, come al solito, non si possono escludere alcuni colpi dei scena improvvisi che potrebbero arrivare negli ultimi giorni di calciomercato, quelli più imprevedibili e bollenti.

In questo momento la Juventus, oltre che sulla cessione di Adrien Rabiot al Manchester United, è concentrata in particolar modo su due nomi: Filip Kostic e Leandro Paredes. L'esterno serbo serve per colmare la temporanea assenza di Chiesa sugli esterni offensivi, mentre l'argentino potrebbe prendere il posto proprio di Rabiot in mediana. E poi? Come detto, la Juve potrebbe stupire tutti con qualche altro colpo di mercato inaspettato. Proprio di questo ha parlato il noto esperto di calciomercato Paolo Paganini, svelando una clamorosa notizia a sorpresa <<<