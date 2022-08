Mercato Juve, Di Marzio: “Rabiot, accordo! E dopo Kostic, offerta per…”

Juve sempre attivissima sul mercato , che continua a regalare news e sorprese davvero molto importanti per quanto riguarda il club bianconero. Tra possibili uscite e nuovi colpi in entrata, di carne al fuoco ce n'è veramente parecchia. Il grande esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione, svelando anche grosse novità.

Per quanto riguarda la cessione di Adrien Rabiot al Manchester United, il giornalista di Sky sul proprio sito ufficiale ha sottolineato che i due club hanno già trovato un accordo di massima e che ora manca solo il "sì" del giocatore francese e della madre-agente. Sulla trattativa arrivano notizie confortanti anche dall'Inghilterra, dove Sky Sports UK conferma che l'affare sta progredendo bene: accordo sulla base di circa 18 milioni di euro più bonus, con Ten Hag e il suo staff tecnico che stanno spingendo per ottenere la firma di Rabiot. Le sensazioni, insomma, sono molto positive. Di Marzio però ha svelato anche altre news molto pesanti per il mercato in entrata della Juve <<<