Il noto insider di mercato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato della situazione di Sandro Tonali
Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Sandro Tonali, accostato da diverso tempo alla squadra bianconera. Di seguito le sue parole: “Dal Newcastle non tornerà in Italia. Si sposta solamente per un'altra squadra di Premier League.
Per le cifre, la Juve è completamente fuori dai giochi: si parla di circa 100 milioni di euro. Ad oggi lo United è leggermente più avanti del City, ma comunque le squadre di Manchester restano in cima alla lista delle pretendenti. Tuttavia, niente è sicuro: il Newcastle è un club ostico con cui trattare. Dovrà comunque accettare un'offerta elevata, si partirà comunque da cento milioni."
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