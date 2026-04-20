Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Sandro Tonali, accostato da diverso tempo alla squadra bianconera. Di seguito le sue parole: “Dal Newcastle non tornerà in Italia. Si sposta solamente per un'altra squadra di Premier League.

Per le cifre, la Juve è completamente fuori dai giochi: si parla di circa 100 milioni di euro. Ad oggi lo United è leggermente più avanti del City, ma comunque le squadre di Manchester restano in cima alla lista delle pretendenti. Tuttavia, niente è sicuro: il Newcastle è un club ostico con cui trattare. Dovrà comunque accettare un'offerta elevata, si partirà comunque da cento milioni."