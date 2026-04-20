Arrivano importanti novità per quel che riguarda il futuro di Robert Lewandowski. Vi abbiamo raccontato di come il centravanti polacco piaccia alla dirigenza bianconera e di come Spalletti lo accoglierebbe volentieri a Torino.

Naturalmente come già anticipato, sul giocatore la concorrenza è alta e per poter assicurarsi le sue prestazioni, bisognerà sicuramente giocare in anticipo.

Sul punto è intervenuto Matteo Moretto, che attraverso un video sulla piattaforma social YouTube, si è espresso così:

"Il Barcellona sta parlando con il giocatore, ma un rinnovo di contratto in questo momento appare lontano perché in casa Blaugrana gli hanno fatto una proposta con un ribasso importante, per questo il bomber polacco si guarda attorno e sta ascoltando tutte le offerte, che arrivano dall'MLS, dall'Arabia e anche dall'Italia".

L’interesse del Milan: "All'interno della società rossonera ci sono correnti diverse e Lewandowski non convince tutti, sia per l'età che per l'ingaggio, per cui in questo momento il suo nome non possiamo accostarlo con decisione alla squadra di Massimiliano Allegri, ma d'altro canto la sua candidatura non è apparsa mai decisa, certo, può interessare, ma ora come ora è un matrimonio improbabile".