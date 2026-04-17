Come vi abbiamo già raccontato da diverse settimane, il sogno per rinforzare l’attacco bianconero si chiama Robert Lewandowski. Il centravanti polacco rappresenterebbe l’identikit ideale da regale a mister Spalletti. Nonostante i suoi 37 anni, garantirebbe esperienza internazionale e senz’altro un numero importante di gol. Proprio in virtù di tutto ciò, la dirigenza bianconera vorrebbe provare a provarlo sotto la Mole.

Stando agli ultimi aggiornamenti riportati dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, a breve l’agente dell’attaccante sbarcherà in Italia per effettuare qualche sondaggio esplorativo.

Il futuro di Lewandowski

Il polacco desidera valutare molto attentamente ogni specifica proposta prima di decidere il proprio futuro per la prossima stagione. Attualmente, il club catalano avrebbe proposto un rinnovo del contratto per un solo anno, con cifre al ribasso rispetto alle precedenti.

La volontà del calciatore, è quella di trovare un progetto vincente che gli faccia ancora avere un ruolo da protagonista nei suoi ultimi anni di carriera.

Naturalmente sul giocatore c’è l’interesse dei maggiori top club europei e, proprio per tale motivo non sarà estremamente facile portarlo sotto la corte di Luciano Spalletti. Oltre al concreto interesse mostrato dal Milan, arrivano minacce fortemente anche da lontanissimi continenti. Dalla ricca Saudi Pro League e dalla rampante MLS giungono offerte economiche totalmente fuori portata per gli attuali e rigidi parametri della società. Le prossime settimane potrebbero però riservarci della novità importanti.