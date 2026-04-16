Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, la Juve sta riflettendo sul futuro di Michele Di Gregorio. L'estremo difensore, dopo due anni, potrebbe lasciare Torino. Stando alle ultime indiscrezioni, il Bologna, alle prese con i continui stop di Skorupski, starebbe pensando proprio al portiere bianconero.

L’idea del ds rossoblu Sartori è quella di tentare uno scambio con Emil Holm, attualmente in prestito alla Juventus, che potrebbe riscattarlo per una somma intorno ai 15 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.