Calciomercato Juventus / Sprint Cherubini, al vaglio una maxi operazione

Le big del campionato si preparano al rush finale prima della pausa per il Mondiale e la Juventus è decisa a non perdere altro terreno in classifica. Le due vittorie consecutive contro Torino ed Empoli hanno risollevato un po' le sorti della squadra, anche se le posizioni che contano sono ancora lontane.

Concentrazione massima sulla partita di martedì di Champions contro il Benfica che probabilmente deciderà il destino europeo della Vecchia Signora, ma anche grandissima attenzione alle prossime mosse di mercato. Parliamoci chiaro, i bianconeri non possono permettersi di acquistare giocatori a gennaio che abbiano bisogno di un lungo periodo di adattamento. Ecco perché Cherubini e Arrivabene avrebbero spostato il loro mirino sui talenti del nostro campionato. In queste ore è arrivata la voce di una possibile maxi operazione che poterebbe a Torino uno dei giovani più ambiti della Serie A. Non uno qualunque, visto che anche l'Atletico Madrid sarebbe pronto a muoversi con decisione per aggiudicarsene il cartellino<<<