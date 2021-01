Le opzioni in uscita della Juve: la Lazio mette gli occhi su un difensore

TORINO – La Juventus ha vinto il suo primo trofeo stagionale, battendo nella finale della Supercoppa Italiana il Napoli. Il 2-0, conquistato grazie alle reti di CR7 e Morata, è un risultato molto importante per la squadra di Andrea Pirlo. In questo modo, infatti, sono state messe a tacere tutte le critiche che avevano circondato l’ambiente bianconero dopo la sconfitta con l’Inter; inoltre, la Vecchia Signora può ripartire carica di entusiasmo in campionato, per cercare di recuperare i 10 punti di distanza dal Milan capolista. Una missione difficilissima, ma non impossibile.

Nel frattempo, comunque, la società continua senza sosta a lavorare sul mercato, dove stanno prendendo vita diverse operazioni. La sessione invernale scadrà a fine gennaio e, fino ad allora, Fabio Paratici proverà a mettere a segno qualche colpo. In particolare, la dirigenza sembra intenzionata ad acquistare un nuovo attaccante, vista la grande emergenza in cui versa attualmente il reparto avanzato: gli unici disponibili, infatti, sono i due marcatori della Supercoppa. Quelle in entrata, però, non sono le uniche operazioni che riguardano la Vecchia Signora, che avrebbe anche delle opzioni in uscita.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la Lazio avrebbe messo gli occhi su un difensore di proprietà della Juve. Si stratta di Daniele Rugani, centrale classe 1994, attualmente in prestito al Rennes in Ligue 1. Il club biancoceleste, infatti, avrebbe bisogno di un sostituto di Luiz Felipe Ramos, operato a Monaco di Baviera per un problema alla caviglia. Tra i nomi presi in considerazione dal presidente Claudio Lotito e dal ds Igli Tare ci sarebbe anche quello del difensore toscano. Al momento, però, si tratta solo di rumors di mercato: i capitolini, infatti, non sembrano intenzionati a fare un investimento importante. Nei prossimi giorni, comunque, si attendono novità su questa possibile operazione. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<