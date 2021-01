La Juventus studia la mossa: possibile scambio per Dzeko

TORINO – Ormai la Juventus sembra aver deciso quello che sarà il rinforzo offensivo della squadra in questo mercato di gennaio. Edin Dzeko, dopo essere stato vicinissimo ad approdare a Torino la scorsa estate, adesso è di nuovo nel mirino bianconero. I suoi rapporti con la Roma, infatti, sono ormai ai ferri corti dopo la lite con l’allenatore Paulo Fonseca. Il numero 9 giallorosso è stato escluso dalla lista dei convocati nella partita di sabato contro lo Spezia ed ha assistito da casa alla vittoria della sua squadra. Adesso, il suo destino è sempre più lontano dalla Capitale e, nelle prossime ore, potrebbe lasciare le rive del Tevere per approdare su quelle del Po.

Al momento, infatti, la Vecchia Signora sta lavorando per mettere a segno il colpo ed acquistare il centravanti bosniaco, che gioca in Italia dal 2015. Il Chief Football Officer Fabio Paratici e l’allenatore Andrea Pirlo hanno sempre stravisto per lui e, adesso, accarezzano già l’idea di vederlo con la maglia a strisce bianconere. Tuttavia, c’è ancora da trovare l’accordo con i giallorossi, che non sembrano intenzionati a fare sconti per il loro bomber. Inoltre, il suo stipendio è molto elevato, dato che si aggira intorno ai 7,5 milioni di euro.

In queste ore, dunque, sono in corso i contatti tra le due società per trovare una soluzione e per portare a termine l’affare. Secondo quanto riportato da SportMediaset, la Juve starebbe pensando ad uno scambio per Dzeko. Infatti, i bianconeri avrebbero messo sul piatto della trattativa il cartellino di Federico Bernardeschi, che quindi si trasferirebbe alla Roma. Potrebbe aprirsi, così, un incredibile scenario in questo mercato invernale, con la Juventus pronta ad accogliere Dzeko e a salutare Bernardeschi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<