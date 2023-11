Ha detto sì alla Juventus: “Vuole vestire la maglia bianconera” / Mercato

Che la Juventus debba migliorare la propria rosa ci pare qualcosa di abbastanza scontato. Per questa ragione sono giorni che escono fuori indiscrezioni di calciomercato di ogni genere e tipo che lasciano capire molto nettamente come ci sia la volontà di provare a far tornare la Juve ai livelli che merita. Anche per questo motivo fa rumore una notizia secondo cui ci sarebbe uno dei calciatori sondati dalla dirigenza che avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento in bianconero.

Calciomercato, ecco il piano della Juventus

Il riferimento va a Thomas Partey che secondo quanto viene riferito in Inghilterra avrebbe deciso di mollare l'Arsenal visto il suo poco utilizzo e (notizia ancora più importante) avrebbe già dato il suo benestare per il passaggio alla Juve. Il calciatore della Nazionale Ghanese avrebbe dunque espresso il suo desiderio di arrivare a Torino. Il calciatore in questione, piacerebbe - e non poco - ad Allegri che infatti avrebbe già dato il suo benestare. Costa quasi 50 milioni di euro, ha 30 anni e sarebbe utile per andare a rinforzare (difensivamente) il centrocampo della Juventus. Che in tal senso potrebbe sborsare molti meno soldi considerando che il contratto del giocatore scade nel 2025 e che - allo stesso tempo - lui vorrebbe andare via. Detto questo, sempre parlando di calciomercato e di Juventus, occhi bene aperti: Elkann avrebbe in mente qualcosa di enorme per il prossimo anno <<<