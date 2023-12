Calciomercato: Juventus, Vlahovic: arriva il pesante annuncio

Il mercato di gennaio si avvicina e la Juve avrà moltissimo a cui pensare. Da una parte i bianconeri dovranno infatti cercare di acquistare rinforzi per la squadra di Massimiliano Allegri ma dall'altra sarà anche necessario vendere e abbassare il monte ingaggi . L'indice di liquidità impone infatti alla Vecchia Signora di dover diminuire il passivo e per farlo Giuntoli si prepara anche a trattare per i rinnovi di contratto: novità importanti per Vlahovic.

Mercato Juve, rinnovo Vlahovic? Il punto della situazione

Partiamo da un semplice presupposto: Vlahovic vuole restare alla Juve. Il bomber serbo non sta giocando la sua miglior stagione ma nonostante questo non sembra intenzionato a lasciare il club al termine della stagione. Il classe 2000 vuole quindi dimostrare il suo valore e far ricredere chi lo critica, ma per farlo dovrà accettare le condizioni imposte dal club. La Juve infatti ha messo le cose in chiaro: se Vlahovic non rinnoverà il proprio contratto verrà venduto. I bianconeri vogliono infatti spalmare l'ingaggio del giocatore così da abbassare il monte ingaggi. Il serbo dovrebbe quindi firmare per un altro anno, fino al 2027. L'entourage del giocatore nei giorni scorsi è stato visto a Torino, pronto a trattare con la Juve per il rinnovo, ma le trattative non stanno proseguendo velocemente. C'è ancora distanza tra le due parti: staremo a vedere.