Mercato Juve | Bomba Vlahovic: poco fa il clamoroso annuncio / News

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus rimane oggetto di speculazione e incertezza, con il rinnovo del suo contratto in ritardo rispetto alle aspettative. Secondo quanto riportato da "Calciomercato.com" Dusan sembra esitare nel prolungare il suo legame con i bianconeri , la cui scadenza è fissata per il 2026. Al centro del dibattito sembra esserci l'ingaggio proposto, con Vlahovic che potrebbe non essere completamente convinto della formula di pagamento proposta dalla Juventus. Ma c'è qualcosa di più che siamo venuti a sapere.

Una possibile conseguenza di questa situazione potrebbe essere i suo addio, la sua cessione durante la finestra di trasferimento estiva. Se il dialogo tra il giocatore e la società non dovesse portare a un compromesso soddisfacente, la Juventus potrebbe essere costretta a considerare seriamente la possibilità di mettere sul mercato Vlahovic, per evitare di perderlo a parametro zero in futuro.