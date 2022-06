Calciomercato Juventus: “Svolta Di Maria!”. E gira una voce su Koulibaly

Il tormentone Di Maria è quello che sta tenendo banco nelle ultime settimane in casa Juventus per quanto riguarda le notizie di calciomercato . L'argentino rimane l'obiettivo principale dei bianconeri per rinforzare gli esterni d'attacco. La Juve è andata incontro al Fideo, con un'offerta in linea alle sue richieste (sia in termini economici che di durata del contratto). Ora manca solo lo step finale.

"La Juventus sente il "sì" di Angel Di Maria. Per la prima volta sono stati avviati i protocolli per lo sbarco a Torino dell'argentino". Insomma, la svolta per il colpo Di Maria sarebbe sempre più vicina. In attesa della fumata bianca per l'esterno offensivo però, sono arrivate novità molto pesanti anche per un altro grandissimo obiettivo di calciomercato della Juventus, Kalidou Koulibaly <<<