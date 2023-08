Calciomercato Juventus / Sky Sport: su Lukaku, Giuntoli ha deciso

La Juventus sta lavorando da settimane per trovare la quadra giusta su diversi calciatori. Non ci riferiamo solo ai colpi in entrata, ma anche a quelli in uscita. Tutte le indiscrezioni che abbiamo raccolto ci dicono che i movimenti più caldi ci saranno nella terza settimana di agosto. Potenzialmente, dopo ferragosto.

In questo senso, uno dei nomi più caldi rimane sempre e comunque quello che ci porta a Lukaku. Il giocatore oramai ex Inter, che è in attesa di capire il proprio destino. Lui spinge per arrivare alla Juventus, ha rifiutato tutte le offerte provenienti dall'Arabia e nessun altro club in Italia gli interessa come la Juve. A questo proposito, però, sono arrivati degli aggiornamenti molto pesanti dai microfoni di Sky Sport, per bocca di Luca Marchetti <<<