Calciomercato Juventus | Il portiere per il 2024: colpo a sorpresa?

Riflessioni in corso in casa Juventus in vista della prossima stagione. La società ha già messo in chiaro l’intenzione di dare il via a una vera e propria rivoluzione. L’obiettivo è dare vita a un nuovo ciclo che possa riportare i bianconeri a dominare il calcio italiano e non solo. Per questo, sono diversi i giocatori nella rosa di Allegri ancora in bilico e in attesa di scoprire il loro futuro. Tra questi c’è anche Szczesny, a maggior ragione per il corteggiamento serrato che Manchester United e Tottenham stanno portando avanti. Il rendimento del portiere polacco non è in discussione. Ma i 33 anni imminenti, un contratto in scadenza nel 2024 segnato da un pesante ingaggio e la possibilità di monetizzare potrebbero portare i bianconeri ad avallare l’addio. E, in tal caso, sarebbe già pronto un piano da sogno per rimpiazzare Szczesny.