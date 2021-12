Calciomercato Juventus, si fa piazza pulita: Cherubini può mandarne via 6

La Juventus di quest'anno è nettamente la peggiore dell'ultimo decennio. La squadra sta attraversando una complicatissima fase di transizione, in cui dovrà essere ricostruita partendo dalle fondamenta per tornare competitiva. Una vera rivoluzione, in cui il mercato sarà fondamentale.

Questa squadra ha bisogno di grandi colpi in tutti in reparti, ma prima sarà necessario cedere i tanti giocatori non all'altezza del club. Le cessioni saranno fondamentali per finanziare i nuovi acquisti e fare spazio nella rosa, al momento affollata da troppi elementi che non saranno più parte del nuovo progetto.