Calciomercato, Juventus-Lukaku: poco fa clamoroso annuncio di Di Marzio

La trattativa che potrebbe portare Lukaku alla Juventus è senza dubbio complessa e complicata. Per fattori esterni, ovviamente. Che non riguardano in maniera diretta le parti in causa, quelle coinvolte. Sia Lukaku che la Juventus, infatti, sembrano non veder l'ora di poter iniziare insieme una nuova avventura ma di mezzo, come detto, ci sono questioni complesse. Una riguarda senza dubbio Vlahovic ed il suo futuro.