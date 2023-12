Mercato Juve | 15 gol in 10 partite: Giuntoli vuole un fenomeno

Mercato Juve, Giuntoli prova il colpo top: c'è tanta concorrenza

15 gol e 1 assist in 10 partite giocate in Bundesliga, basterebbe questo per far capire il valore di Serhou Guirassy, attaccante classe 1996 dello Stoccarda. Numeri da super top per lui in questa stagione, che lo hanno reso uno dei giocatori più chiacchierati di tutta Europa. Nato in Francia ma con cittadinanza della Guinea, Guirassy in questa stagione ha avuto una crescita spaventosa, passando dall'essere un giocatore mediocre al diventare uno degli attaccanti più richiesti sul mercato. Il suo costo del cartellino è infatti più che accessibile (circa 40 milioni) e moltissime squadre in giro per l'Europa hanno chiesto informazioni. Tra queste c'è anche la Juve, con Giuntoli che starebbe pensando proprio a lui per rinforzare l'attacco della squadra di Allegri. Per i bianconeri sarebbe il colpo perfetto, il giocatore dal bonus facile che tanto manca alla Vecchia Signora. La concorrenza però non manca, dall'Atletico Madrid al Manchester United, passando per Newcastle e Milan: portarlo a Torino non sarà facile. Detto questo, parlando di futuro e di Juventus, poco fa è arrivata una notizia pesantissima <<<