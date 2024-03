Calciomercato Juventus | Formazione da urlo nel 2025! In attacco…

Nelle idee della Juventus c'è una mezza rivoluzione. Pochi dubbi in questo senso. Il club bianconero sembra avere la seria intenzione di ribaltare - quasi totalmente - la formazione in vista del prossimo anno, della prossima stagione. Ecco il motivo per cui Giuntoli sta lavorando da settimane per capire come pianificare al meglio tutte le mosse da portare a termine anche prima della fine del campionato , considerando che l'estate che è in arrivo - sul fronte calciomercato - sarà a dir poco bollente. Ed è proprio su questo argomento che sembrano arrivare le più grosse novità.

La Juventus vuole rivoluzionarsi e per farlo - come più volte ha detto Allegri - ci sarà bisogno di una rivoluzione che possa coinvolgere quasi ogni reparto. Ecco perché nell'articolo che vi presentiamo oggi, abbiamo provato ad immaginare come potrebbe essere la formazione dei sogni della Juve in vista dell'anno prossimo. Con delle sorprese che per certi versi rischiano di essere a dic poco clamorose. Senza perdere tempo, dunque, iniziamo subito dal portiere per scorrere via via tutta la formazione fino alle grosse novità in attacco<<<