Mercato Juve | Elkann e Calvo preparano uno scambio clamoroso?

Tra le fila dei parigini giocano infatti due calciatori che piacciono molto alla Juventus. Uno, non è un segreto, è nel mirino ormai da diverso tempo: il riferimento è a Gigio Donnarumma, che potrebbe garantire una porta blindata per un lungo futuro. L’altro è Marco Verratti, che farebbe decisamente comodo per caratteristiche all’interno del centrocampo bianconero. Attenzione allora alla possibile offerta del PSG, che potrebbe mettere sul piatto proprio il cartellino di uno dei due giocatori più un conguaglio economico. Un’offerta che, sicuramente, farebbe vacillare non poco la dirigenza bianconera. Novità, in tal senso, sono attese nelle prossime settimane. E in attacco, ecco chi potrebbe arrivare al posto di Vlahovic<<<