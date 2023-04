Calciomercato Juventus | Elkann e Allegri scatenati: “Vogliono comprare…”

La Juventus avrà bisogno di un ribaltone. Quasi totale. Questo oramai lo hanno capito tutti, considerando quello che sta accadendo in quest'annata particolare e quelle che sono e rimangono le ambizioni di un club enorme come quello bianconero. Allegri rimarrà al timone della squadra, spazziamo via ogni voce in questo senso. Ma quello che dovrà accadere riguarderà senza dubbio gran parte della rosa Juventina. Il motivo è semplice: bisognerà rifondare da zero - o quasi - la rosa a disposizione del tecnico. Per farlo, serviranno investimenti e idee chiare.