Calciomercato Juventus, ora i nomi fioccano: “Pronte due sorprese”

E' tutto ancora in bilico in casa Juventus, che è alle prese con una sessione di calciomercato alquanto complessa. Da definire ancora il futuro di Cristiano Ronaldo, il rinnovo di Dybala, svariate cessioni e ovviamente pure il mercato in entrata. Tantissima carne al fuoco dunque, ma il tempo a disposizione è sempre meno. L'affare Locatelli è quello che sta tenendo banco ormai da settimane in casa Juve, senza però trovare ancora una via di svolta. E' proprio per questo che adesso iniziano a fioccare davvero tantissimi nomi come alternative al centrocampista del Sassuolo. E gli ultimi che sono spuntati in ordine di tempo sono delle vere e proprie sorprese assolute <<<