Mercato Juve – Di Maria resta! Intanto si lavora ad un colpo da urlo / News

Altro che chiacchiere, altro che gufate varie ed eventuali. Non c'è nessun fuggi fuggi generale dalla Juventus. Anzi, tutti vogliono restare e nessuno ci pensa - neanche lontanamente - a salutare per andare chissà dove. La Vecchia Signora rimane per distacco il più grande, ambizioso e prestigioso club in Italia e basterebbe questa ragione per spiegare molto bene quale sia la situazione di gente - come Di Maria - che tutto vuole, tranne che andarsene.

In questo senso vi riportiamo una serie di aggiornamenti che partono proprio da lui, da Di Maria. In questi giorni si sono rincorse diverse voci che volevano il giocatore bianconero vicino all'addio. E invece, alla fine, rinnoverà. Nelle prossime settimane sono attese delle novità piuttosto interessanti utili a comprendere al meglio come tutto possa essere sistemato. Ma l'accordo, alla fine, si troverà. La Juventus non vuole rinunciare alla sua classe e lui avrebbe già fatto sapere di essere disposto a rimanere anche nel caso in cui la Juve dovesse essere estromessa dalle competizioni Europee. Nel frattempo, però, il club si muove per rinforzare la rosa. E in queste ore si sta parlando sempre con più insistenza di quello che sarebbe senza dubbio un grosso colpo <<<