Mercato Juve | Elkann, colpo da urlo: ecco chi vorrebbe prendere / News

La Juventus guarda al futuro, guarda avanti. Lo sta facendo con tutte le sue forze per quanto riguarda la situazione in campo e dovrà farlo anche fuori considerando la grande volontà che c'è da parte di tutta la dirigenza di difendersi in ogni modo senza rinunciare a costruire una grande rosa in vista della prossima sessione di calciomercato.

Le notizie che stanno circolando in queste ore parlano molto chiaramente: Elkann vuole portare Giuntoli a Torino e di sicuro non vuole farlo per fargli cambiare aria. C'è l'assoluta volontà di costruire un grande progetto per una Juventus che possa tornare ad alti, altissimi livelli. Per farlo, ovviamente, serviranno calciatori forti e per questo, Giuntoli è il nome giusto. Per lui, ci saranno 3 anni di contratto e le prossime settimane saranno quelle giuste per chiudere ogni accordo e per pianificare il futuro. Dall'estero, a questo proposito, arrivano voci pazzesche rispetto ad un colpo a cui la Juventus starebbe pensando <<<