Calciomercato Juventus | Nuovo colpo di scena su Lukaku! Pare che…

La Juventus potrebbe aver chiuso qui il proprio mercato. Questo, anche se più di qualcuno crede che - sotto sotto - qualcosa possa ancora accadere considerando che Giuntoli non ha spento del tutto i motori. In queste ore se ne sta parlando ma l'attenzione di tutta la Serie A - o quasi - è rivolta alla questione legata invece a Lukaku .

Inutile ripetere tutto quello che è accaduto fino ad ora, ogni tifoso che segue il calcio sa bene ciò che sta accadendo con BigRom ora molto molto vicino alla Roma. Ma proprio in queste ore è iniziata a circolara un'altra voce che svela di una mossa a sorpresa fatta dal DS Paul Winstanley . A quanto pare, proprio in questi minuti, Lukaku sarebbe stato offerto nuovamente alla Juventus. Il motivo? Il Chelsea va alla ricerca di un rilancio considerando che le condizioni poste dalla Roma sono assolutamente al ribasso. A questo proposito, pare che i bianconeri abbiano già dato la loro risposta.

Un no, secco. Nessuna possibilità di ri-aprire una trattativa per portare Lukaku a Torino. La ragione è semplice: sarebbe arrivato solo nel caso in cui Vlahovic, fosse partito. O con uno scambio (magari proprio con il Chelsea) o - come abbiamo sempre raccontato - con una cessione diretta che però non c'è stata. E allora, niente da fare. Né ora, né probabilmente mai. E sempre parlando di calciomercato occhio, perché in queste ore (anche sull'attaccante) stanno arrivando delle voci molto grosse <<<