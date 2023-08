Juventus, Giuntoli può fare 2 grandi colpi last minute | Mercato

La Juventus vuole lavorare in sede di calciomercato per cercare l'occasione dell'ultimo minuto. C'è qualcosa in cantiere: questa è l'aria che tira. E Giuntoli, dopo un'estate passata a cedere calciatori per allegerire il bilancio del club bianconero, potrebbe tentare un doppio colpo da regalare a Massimiliano Allegri. Il tecnico Juventino s'è detto soddisfatto della rosa che ha a disposizione e per questa ragione in questi giorni non s'è sentito parlare più di tanto di quello che sarebbe potuto avvenire rispetto alle entrate. Ma le sorprese, potrebbero davvero non essere finite.