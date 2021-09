Calciomercato Juventus, Cherubini non si ferma: “Possibile colpo a zero!”

Possiamo dirlo senza troppi giri di parole: quest'ultimo calciomercato della Juventus non ha regalato particolari emozioni o soddisfazioni. Anzi, in tanti stanno criticando l'operato della società bianconera sul mercato.

Cristiano Ronaldo è partito, ma a Torino non è sbarcato un sostituto all'altezza capace di raccogliere l'eredità del fenomeno portoghese. In più, ci sono anche tante altre lacune nella rosa bianconera .

Insomma, a conti fatti, non si può certo essere soddisfatti. Ma la Juve sarebbe già al lavoro per il futuro, quando potrà operare certamente con maggior facilità e disponibilità economica. Da questo punto di vista, occhio a quanto sta circolando in queste ore in ambiente bianconero <<<