Calciomercato Juventus / Cherubini tenta il colpo gobbo: “Ci sta provando!”

Questo è un momento molto caldo per quanto riguarda le mosse di calciomercato di tanti club, Juventus inclusa ovviamente. In tanti stanno provando ad imbastire trattative e accelerare i tempi per alcuni possibili colpi previsti per la prossima sessione estiva di mercato. Soprattutto per quei giocatori che attirano le attenzioni di tante contendenti.