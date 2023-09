Mercato Juve | Annuncio improvviso: “Possibile colpo da 60 milioni di euro”

Abbiamo ripetuto diverse volte in questi giorni che il lavoro di Giuntoli per quel che concerne il calciomercato estivo s'è concentrato prima di tutto su quello che riguarda le uscite, le cessioni. Lo abbiamo visto, lo abbiamo capito dai movimenti che sono stati fatti dalla dirigenza bianconera durante questa ultima sessione. Il punto è adesso capire come si andrà a muovere la Juventus per quel che riguarda il futuro. Pochi scherzi, poche chiacchiere: i bianconeri sanno bene che per rilanciarsi non solo in Italia ma anche in Europa servirà qualcosa di importante. Ed è per questo che oggi non possiamo fare a meno di riportarvi delle indiscrezioni che stanno circolando proprio in questi minuti.