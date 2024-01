Mercato Juve | Allegri resta e nel 2024 vuole una formazione pazzesca!

La Juventus ha tutta l'intenzione di provare a costruire una rosa che possa essere all'altezza della situazione per quanto riguarda tutti gli obiettivi. All'inizio di questa stagione chi avrebbe messo i bianconeri in lotta per lo scudetto? Ve lo diciamo noi: nessuno. E la ragione sta nel fatto che come sempre, i bianconeri, sono stati sottovalutati. Allegri ha fatto e sta facendo una grande lavoro rispetto al gruppo squadra e rispetto alla voglia di far crescere anche gli individui di una rosa composta senza dubbio da ottimi calciatori. Ecco la ragione per cui da qui al prossimo anno, il salto di qualità dovrà essere necessariamente fatto. E ovviamente, scudetto o no, tutto dovrà passare da una sessione di calciomercato degna della Juventus.

Giuntoli potrebbe regalare ancora qualche sorpresa da qui alla fine di questa, di sessione di calciomercato. Ma la vera rivoluzione avverrà - senza dubbio alcuno - il prossimo anno. O meglio, alla fine di questa stagione. La redazione di Juvenews.eu, raccogliendo tutte le indiscrezioni degli ultimi giorni, torna dunque a proporvi quella che potrebbe essere la formazione che la Vecchia Signora vorrebbe provare a costruire per il prossimo campionato e - a questo punto - per la prossima Champions League. Con grosse sorprese in special modo a centrocampo e in attacco. Senza perdere tempo, allora, iniziamo subito dal sogno in porta per poi scorrere via via tutti gli altri nomi di questa formazione da urlo<<<