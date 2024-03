Calciomercato, la Juve valuta un clamoroso ritorno: sarebbe incredibile

La Juventus si sta preparando per la prossima stagione e sta intensificando la sua ricerca di potenziali rinforzi. Secondo quanto riportato da "Calciomercato.it", gli osservatori del club bianconero hanno fatto visita a Milano in queste ore per assistere alla partita tra Inter e Genoa. L'attenzione era focalizzata principalmente su due giocatori del Genoa: Albert Gudmundsson, attaccante islandese classe 1997, e Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001. Albert Gudmundsson, noto per la sua abilità nel segnare gol e nel creare opportunità, potrebbe essere una potenziale aggiunta all'arsenale offensivo della Juventus. D'altra parte, Morten Frendrup, con le sue doti nel controllo del centrocampo e nella distribuzione del gioco, potrebbe portare un'ulteriore versatilità alla squadra. Ma c'è di più.

Juventus News: un possibile (clamoroso) ritorno in bianconero

In queste ultime ore c'è un'altra possibilità che sta guadagnando terreno attraverso le indiscrezioni di radiomercato. Nello specifico stiamo parlando del possibile (clamoroso) ritorno di Alvaro Morata alla Juventus. L'attaccante spagnolo, classe 1992, attualmente in forza all'Atletico Madrid, potrebbe fare il suo terzo ritorno alla Vecchia Signora. Secondo "Calciomercato.it", Morata sarebbe uno dei preferiti di Allegri come rinforzo offensivo per la prossima stagione, qualora il tecnico dovesse essere confermato in panchina. L'Atletico Madrid, dal canto suo, sembra essere aperto alla possibilità di cedere Morata, che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026. Si parla di una cifra intorno ai 20 milioni di euro come possibile valutazione per il trasferimento.