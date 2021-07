Mercato Juve / E se salta Dybala? Al suo posto può arrivare un fenomeno!

Tra i tanti temi caldi del mercato della Juve, in casa bianconera tiene sempre banco anche quello relativo al futuro di Paulo Dybala. Anzi, è proprio questa una delle situazioni più spinose e delicate, che certamente la dirigenza bianconera è chiamata a risolvere entro stretto giro di posta. E, nonostante le sensazioni siano positive soprattutto dopo il ritorno di Allegri a Torino, la cosa comunque non è scontata. Tanto che in queste ultime ore si è parlato anche di unpossibile (e clamoroso) sostituto di Dybala che la Juventus starebbe tenendo seriamente sott'occhio. Ma andiamo più nello specifico <<<