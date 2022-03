Mercato Juve / Quasi fatta per il primo colpo: “Cherubini lo ha bloccato!”

Come spesso vi abbiamo raccontato, la Juve si muove eccome sul fronte mercato. Magari in silenzio, sottotraccia e a fari spenti, ma si muove. Nulla di strano, in fondo: senza fretta e senza frenesie, questo è un ottimo momento per delineare le mosse in prospettiva futura e iniziare a prendere accordi.