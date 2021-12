Mercato Juve, il piano per gennaio: un addio pesante per un colpo super

Nel momento di crisi peggiore degli ultimi dieci anni, la Juventus sta cercando di inseguire gli obiettivi stagionali e raddrizzare il suo cammino in campionato. "Dobbiamo trovare un modo per uscire dalla tempesta" - ha dichiarato Massimiliano Allegri durante l'ultima conferenza stampa. Per farlo sarà necessaria una reazione da parte del gruppo, ma ci vorrà anche qualche aiuto dal mercato.

La sessione di gennaio potrebbe rivelarsi vitale per il futuro della Juve, che deve rimanere in corsa per la Champions League ad ogni costo. Gli evidenti limiti mostrati dalla rosa in questo avvio di stagione rendono necessari interventi pesanti sul mercato. Bisognerà mettere a segno almeno un colpo di altissimo livello.