Juve, un nuovo gigante nel mirino: “E’ un potenziale fuoriclasse” | Mercato

In questi giorni stanno circolando nomi altisonanti in ottica Juventus. Kante e Milinkovic sono i più chiacchierati, ma anche altri profili per la difesa e per l'attacco vengono accostati al club bianconero. Come è normale che sia durante la pausa per i Mondiali, spesso si spara nel mucchio. Tante indiscrezioni si rivelano poco più che fuffa, mentre altre hanno un autentico fondo di verità. A tal proposito, Tuttosport si è espresso su un nuovo potenziale colpo per la Juventus. Per certi versi a sorpresa, visto che nonostante la giovane età ha già una valutazione altissima<<<