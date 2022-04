Mercato Juve – Attenzione, sta circolando un nome folle: bufala o verità?

Questa Serie A sta per concludersi e mentre la squadra di Massimiliano Allegri è a caccia del terzo posto in classifica e della Coppa Italia , la dirigenza è già al lavoro in vista della prossima stagione. Uno dei principali obiettivi dei bianconeri sarà potenziare l'attacco, già fin troppo sterile e che dovrà fare i conti con l'addio di Dybala .

L'esterno argentino è in uscita dal PSG e per lui in particolare arrivano sempre più conferme sull'interessamento da parte dei bianconeri. Nelle ultime ore, però,è spuntato anche un altro nome totalmente nuovo e a sorpresa: ecco cosa sappiamo in merito <<<