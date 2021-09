Mercato Juve / Colpaccio in attacco: il nuovo CR7 può arrivare a gennaio!

L'era post Ronaldo è iniziata da meno di un mese e la mancanza di CR7 si sente già forte. La Juve sta attraversando un periodo complicato e sta pagando a caro prezzo l'assenza del portoghese in zona gol.

Come rivelato dallo stesso Massimiliano Allegri, Moise Kean non è arrivato come sostituto di Cristiano Ronaldo, dunque la società farà ancora grossi investimenti sull'attacco.