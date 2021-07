Mercato Juve, attenzione: Cherubini può sfilare due giocatori a Maldini!

La Juve finora non è stata molto attiva sul mercato. Cherubini e soci non hanno ancora fatto grandi mosse e probabilmente stanno attendendo di piazzare qualche cessione. Nonostante questo, i vertici bianconeri stanno lavorando sottotraccia su diverse piste, pronti a far decollare il calciomercato della Juventus al momento giusto. Nel preparare la prossima stagione, la Juve vorrebbe approfittare del parziale downgrade dei rivali nerazzurri per puntare con decisione allo scudetto. Anche Paolo Maldini sembra della stessa idea. E proprio con i rossoneri potrebbe aprirsi un duplice duello di mercato per due grossi giocatori <<<