Calciomercato Juventus / L’annuncio fa tremare i tifosi: “Può saltare tutto”

Il tempo stringe. Si avvicina la quarta giornata di Serie A, la prima infrasettimanale di questo campionato, ma non solo. Sta per volgere al termine anche la sessione estiva di calciomercato. Il gong suonerà ufficialmente giovedì 1 settembre alle ore 20. Ancora poco più di 48 per chiudere gli ultimi affari.

Sistemato l'attacco con l'arrivo di Milik dal Marsiglia, la Vecchia Signora sta valutando un altro paio di innesti. Uno a centrocampo e uno in difesa. A condizionare le trattative in entrata, purtroppo, ci sono diverse operazioni in uscita che al momento non riescono a sbloccarsi. Luca Momblano ha rivelato un'eventualità che non farebbe molto felici i tifosi bianconeri<<<