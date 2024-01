Calciomercato Juventus | Giuntoli lavora ad un doppio colpaccio!

Mercato Juve - Giuntoli ci prova: due colpi dall'Atalanta a giugno

Che Teun Koopmeiners sia il sogno di mercato della Juve non è più una novità. Il centrocampista olandese è il giocatore che manca alla squadra di Allegri, il centrocampista in grado di far salire il livello della manovra bianconera. Grazie alle sue abilità in fase di impostazione e di finalizzazione, infatti, il giocatore dell'Atalanta andrebbe a completare perfettamente il centrocampo della Juve. Il costo del cartellino è alto ma a giugno i bianconeri ci proveranno. La novità è però anche l'interesse della Vecchia Signora per Carnesecchi, individuato come il possibile sostituto di Szczesny. Non sarà una trattativa facile ma la prossima estate la Juve proverà il doppio colpo dall'Atalanta: Koopmeiners e Carnesecchi, la Juve guarda al futuro. E si pensa a costruire una formazione da paura per il prossimo anno: guardate come sarebbe! <<<