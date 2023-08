Juventus da urlo: la formazione da sogno nella testa di Giuntoli / Mercato

Dalla porta all'attacco, le novità potrebbero essere parecchie. Per questo, oggi proveremo a capire potrebbe essere costruita la nuova Juventus targata Giuntoli che - ve lo assicuriamo - ha il chiaro obiettivo di tornare a vincere. In Italia, così come in Europa. E allora, senza perdere tempo, iniziamo subito dal portiere per poi scorrere come sempre via via tutti gli altri ruoli <<<