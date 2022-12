Juve sotto attacco, sul piatto 150 milioni di euro / Mercato

Nei giorni scorsi vi avevamo riportato le nuove indiscrezioni su un possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus, ritenuto l'uomo ideale per ricostruire dopo il periodo terribile che sta vivendo la Vecchia Signora. Proprio in queste ore, tuttavia, dall'Inghilterra è arrivata la notizia di un rilancio deciso del Tottenham per blindare il tecnico italiano, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Non solo uno stipendio da circa 20 milioni di euro a stagione, ma anche una campagna acquisti a immagine e somiglianza del mister salentino, che si era sempre lamentato con la dirigenza Spurs per non avere abbastanza margini di manovra. A fronte di quest'ultimo ribaltone, risulta complicato pensare ad un Antonio Conte che molli una situazione tanto vantaggiosa per trasferirsi di nuovo a Torino. Ma non è tutto, oltre al danno c'è pure la beffa. Perché il Tottenham avrebbe pronti 150 milioni per mettere i bastoni fra le ruote alla Juventus sul mercato<<<